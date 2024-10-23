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入主網家 統一：還會有動作

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

統一集團一連串整合、投資電商的動作，引起業界矚目，去年，先投資10億元整頓旗下的博客來，今年8月砸下1億美元取得Yahoo電商八成股權，昨（23）日又宣布入主網家（8044）。不過，統一昨天透露，這樣的動作還會繼續。

統一說，該集團未來將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。這句話揭示統一集團的雄心可能不僅僅要當台灣的電商霸主而已。

統一集團董事長羅智先近期談集團營運藍圖時就曾表示，統一集團要朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，他並強調，數位經濟的興起是統一必須花時間去研究如何聚焦數位經濟，擴大投資電商領域，才能為統一集團打造更及時、更便利及更實惠「生活品牌」。

羅智先曾指出，即便每天花一個小時在閱讀數位經濟相關的資料，都覺得自己在數位領域認識相當膚淺，要把這些東西串連起來，要花很多時間，在數位的領域裡，集團全員都要投入學習，現在只是過程。

統一集團 電商

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