電商戰國時代有硬仗要打！統一入主網家 線上線下大整軍

本土歷史最悠久的電商網路家庭將引進大股東統一企業，代表台灣電商大產業面對的競爭將更為激烈，預告電商的戰國時代局面將更複雜。業界指出，統一（1216）想要在電商產業站穩腳步，將面臨三大競爭局面，還有一場硬仗要打。

電商的競爭來自三大方向，首先從產業趨勢來看，讓OMO（線上整合線下）為主的新零售業態快速出現，獲消費者青睞；另一方向來自境外電商，以資本力量進軍海外，蝦皮購物穩站台灣第一，Coupang酷澎近期在快消品的低價策略在台灣打開血路；加上整體大環境景氣不好，消費者更以價格為導向，純電商業者面對多元競爭更難爭取客戶。

統一集團電商布局概況

從產業趨勢來看，因為開店工具日漸興盛，價格下降，行銷科技更快速讓業者精準面對用戶，近年台灣零售業早已紛紛「加載」電商服務。根據經濟部統計數據，去年台灣實體電商成長率超過純電商，今年第2季實體電商業績成長率年增4.5%，超過傳統電商1.5%的平均成長率。

換言之，過去在平台開店的業者，甚至無法擠上平台的業者，現在可能都有自己的官網，布局OMO服務爭取消費者，更結合行銷科技，發展出各種針對消費者的促銷，全聯、統一超商、家樂福等早就透過電商銷售，更透過外送平台推動「快服務」，爭取更多消費者即時購物機會。

其次是台灣本地電商環境成熟，但相關經驗其實難以複製到海外。跨境電商業者如蝦皮購物、Coupang酷澎等業者，能夠劃出市場大餅，例如蝦皮購物一開始就以東南亞市場取勝，Coupang 酷澎有韓國基礎，紛紛受到創投業者或大型法人機構青睞，取得大筆資金進軍海外，不約而同都進軍台灣。

蝦皮曾打敗網路家庭，現在Coupang酷澎則與momo富邦媒在快消品上競爭激烈，更有來自淘寶天貓的運費與價格補貼、Tiktok等業者的線上直播帶貨，強大資本力量讓台灣本土電商競爭嚴峻。

回歸民眾的選擇，根據主計總處的統計，從2022年CPI年增2.95%、2023年2.49%到2024年預測2.17%，近三年都超過2%通膨警戒線，食物、交通、房租等項目樣樣上漲，影響消費者荷包的情況下，不僅是電商，實體零售業者都要積極優惠促銷與免運，消費者更以價格為購物導向，台灣純電商即使擴大補貼都未必討到好處。近幾年台灣電商「造節」未見正面效益，反映出造節促銷的邊際效果已遞減。