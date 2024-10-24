合一產品線數量稱冠業界

合一生技（4743）近期發布一系列核酸新藥研發成果，加上先後開發的抗體新藥FB825、糖尿病足潰瘍新藥「速必一」（ON101）已拿下兩次海外製藥大廠的授權。業界認為，合一的新藥產品線（Pipeline）數目在國內生技界已屬第一名。

合一近月來在資本市場被外資壓盤，最高借券額度達到2,400萬股，在生技市場上相當少見。合一昨（23）日收138元，下跌1元。業內人士指出，合一的關係企業鑽石投資2023年掛牌上市時，主管機關要求鑽石須在2024年12月31日前將持有合一的2,669萬股全數出清，隨著鑽石出清合一股票的時間倒數計時，合一在資本市場被借券放空的次數愈來愈多，尤其來自外資的壓盤更明顯。

合一為專注新藥研發的公司，不以CDMO及銷售為核心業務，相較國內其他製藥產業，營運發展歷程辛苦，因為不易創造短期營收及獲利，過去一年受到不少國內投資人批評。

法人分析，相較於其他新藥公司只靠單一藥品、臨床試驗僅到臨床二期階段，卻享有三、五百元的股價，合一目前股價已被下殺到140元以下，資本市場價值被嚴重低估。