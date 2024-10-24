合一抗感染新藥連發 揭露兩項小核酸藥物

合一生技（4743）繼治療新冠感染的核酸新藥SNS812二期試驗成功解盲後，又宣布開發出不影響食慾的「快樂瘦」減重藥SNS851；近日再揭露兩項全新抗感染新藥SNS611及SNS612。一系列自有技術開發成功的FIC （First in class）小核酸新藥，合一要打造成為全球最具競爭力的核酸新藥平台公司，受到國際藥廠與資本矚目。

合一總經理鄭淑玲表示，相對於抗體藥物開發，核酸藥的研發成本與時程都大幅縮小，合一自建的技術平台歷經多次挫折，直到第一個二期試驗成功達標的新冠核酸新藥SNS812，成功抑制所有新冠變異病毒，安全性良好，一旦新冠反撲時，可成為全球唯一解方。另一項近期公開的SNS851減重新藥，也以自有技術研發，且在完全不影響食慾下達到減重效果。

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鄭淑玲指出，合一目標是加速成為國際核酸新藥的贏家，這也是台灣生技產業最有可能成為全球霸主的領域。合一還開發一系列核酸新藥，包括針對牙周病和大腸癌關鍵菌種「具核梭狀桿菌」抑制的SNS611，以及新一代抑制「胃幽門螺旋桿菌」的SNS612，這兩項已完成藥理實驗驗證功效；後續還有兩項核酸新藥將公布。

據了解，合一核酸新藥近期陸續公開後，已受到國際資本市場與大藥廠矚目。鄭淑玲表示，合一在核酸領域耕耘長達十年，技術與團隊來自2014年與中研院合作成立的協和新藥，之後2017年被泉盛生技合併，2019年後研發核酸新藥，直到2021年成功研發出SNS812，以及持續開發出一列核酸藥物，目前專注於「病毒、病菌與細菌」造成的疾病與代謝性疾病為核心。

合一第一項新藥、治療糖足潰瘍的ON101上市後的表現，鄭淑玲說，新藥上市後須給醫師一段學習期，現在除台灣外，包括星、馬、中國大陸等地都已委託或授權當地知名藥企負責銷售，未來業績會愈來愈好，而美國市場明年將加入銷售行列。