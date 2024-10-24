餐飲調價壓力 擋不住

今年飯店餐飲價格再度調漲價格，從尾牙訂席漲到自助餐，漲價趨勢持續發酵。業內人士分析，隨著人力和食材成本不斷攀升，整體業界接連調整餐價，部分知名飯店甚至每年調漲，漲勢看來短期內難以止步。

五星級飯店的尾牙訂席今年訂位需求提早湧現，企業訂席普遍提前一至二個月就下單。隨著需求上升以及成本攀升，包括台北晶華、台北喜來登、台北新板希爾頓、六福萬怡等飯店，日前皆宣布今年尾牙桌價調漲，漲幅從5%至20%不等，反映出今年餐飲市場的漲價壓力，已經全面滲透至各類型宴席。

另外，盤點近一年調漲Buffet的飯店，台北晶華的栢麗廳自助餐、台北君悅的凱菲屋已於去年底率先上調。今年調漲Buffet的飯店包括文華東方酒店、台北喜來登的十二廚、台北寒舍艾美酒店的探索廚房、台北福華的彩虹座等。而從文華東方酒店已公告明年1月價格調漲來看，這一波餐飲業的漲價潮恐將持續延燒。

業者表示，這波飯店餐飲的全面漲價，主要有幾個原因，一是食材成本的持續上升，特別是進口食材的價格大幅波動，更加重飯店的營運負擔；二是人力成本增加，飯店業在疫情後面臨招工難題，人力缺口與薪資調整需求，不斷推高營運成本。