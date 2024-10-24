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五星飯店吃到飽 漲聲再起

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
將調漲Buffet的飯店業者
將調漲Buffet的飯店業者

五星級飯店Buffet又要漲價台北文華東方酒店官網公告明年1月3日起調漲餐價，漲幅3%至4%；台北寒舍艾美酒店「探索廚房」也預計今年11月1日漲價，漲幅約5%。

由於人力、食材成本攀升，近幾年各大飯店Buffet價格輪番上漲，不少知名飯店甚至調漲好幾輪，業者分析，台北寒舍艾美、文華東方的調漲動作，是否掀起一波漲價潮，受到關注。

台北文華東方酒店Buffet每位價格由2,580元+10%起至3,280元+10%，調漲至2,680元+10%起至3,380元+10%，最貴價格已接近4,000元，也讓五星級飯店Buffet天花板價又向上突破。由於文華東方的Buffet只經營中午時段，對比全台最貴Buffet「饗A Joy」中午時段3,280元，等於超越「饗A Joy」價格，Buffet午餐價格再寫新天價。

台北文華東方酒店表示，文華Café （Café Un Deux Trois）精緻的自助餐食深受饕客喜愛，看準消費者對自助饗宴的熱愛，提供更多樣化的用餐體驗。此次調漲的是「周末午間鮮．吃．吧」，平日時段則未調整。

台北文華東方酒店為國內星級酒店高價指標，即使2024、2025年連續二年調漲，但目前Buffet假日訂位已排到明年1月中旬。

台北文華東方酒店表示，此次漲價主要是因應食材原物料調漲所做相應的調整；但在主餐選擇與自助餐檯的餐點設計上持續提供優質菜品，像是今年的周末主餐加入「爐烤日本A5和牛沙朗」的選擇，周末海鮮吧的選擇亦包含時令海鮮如龍蝦、松葉蟹等，中式料理有米其林一星雅閣出品的北京烤鴨、叉燒；此外亦包含由行政西點主廚打造豐富的精品級甜點吧。

寒舍表示，因應食材、原物料及人力成本持續上漲，台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐廳自11月1日起微幅調整周五晚餐，以及周六、周日與假日的午晚餐價格，每位1,990元+10%，漲幅約5％。除可享受松葉蟹腳、干貝、生蠔及鮑魚等多樣高價食材外，同時將推出主題美食節，打造期間限定的特色菜，讓消費者感受到更高CP值。

台北文華東方 寒舍 漲價

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