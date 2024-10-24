遠東Garden City營運動能強勁

遠東Garden City（原SOGO大巨蛋）引入多元化品牌進行升級改造，以串聯台北市信義區、東區商圈為目標，衝刺夜經濟。近日棒球賽事、演唱會不斷，12月登場的周杰倫演唱會預期將帶動15萬人湧入商圈，遠東Garden City受惠最大，帶動第4季業績強勢表現。

周杰倫演唱會12月5日登場，一連四天，昨（23）日中午12時網路上開賣，最高同時89萬人上線搶票，15萬張門票在5分鐘內完售，屆時將為大巨蛋帶來龐大人潮，衝刺業績進一步成長。根據近來棒球賽事帶動的人潮，加上接下來的演唱會以及跨年人潮，都將為遠東Garden City帶來更大的成長動能。

遠東SOGO表示，已打入年輕人市場，目前有超過五成的新客人是年輕人，過去客群主要集中在35歲至55歲，Garden City開出後，年齡層年輕10歲之多，吸引更多族群的消費者。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，此次遠東Garden City的周年慶業績目標是2,600萬元。目前僅C、Ｄ兩區開幕，D區部分有14家餐廳開幕，不少是全台首家或全台北市首家，看好北市東區「夜經濟」生活圈潛力。