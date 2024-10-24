周年慶下月登場 遠東SOGO：Q4業績大爆發

百貨周年慶檔期拚業績，遠東SOGO台北三店周年慶將於11月7日登場，為期僅12天，SOGO董事長黃晴雯昨（23）日強調，「今年目標要打敗出國優惠，有信心端出的牛肉絕對不比出國差」。她並預期第4季百貨業會再度大爆發，今年全台七店周年慶業績目標121億元，成長1%，續創歷史新高。

黃晴雯表示，根據調查，有52%的消費者表示周年慶一定前來消費，其中兩成會買的比去年多。今年在全新SOGO中國信託聯名卡優惠加持下，最高回饋14%，買精品更是划算，「根本可以不出國買精品」。

遠東SOGO董事長黃晴雯談話重點

黃晴雯說，受大環境不景氣影響，今年至今業績僅持平表現，期望周年慶檔期繳出佳績，此次端出很多優惠，目標要打敗出國購物的差價，尤其精品、日系商品都不會比出國買更貴。她強調，SOGO優勢在於品牌齊全，更是精品、鞋品牌最強的賣場，看好後續動能持續成長，第4季將繳出亮麗成績。

SOGO認為，「周年慶夠便宜客人才會來」，因此找來各大化妝品集團「談話」，請品牌今年優惠方面下重手，以補足上半年的缺口。

今年SOGO台北店化妝品推出單日單櫃滿6,000送800元，更祭出指定彩妝、香氛香水、男士保養單日單櫃滿3,000元送500元。

「化妝品天后宮」忠孝館使出三大招驚爆最低價，八大明星組合現折1,000元還可再享買千送百優惠，最低三折起優惠，每組都比日本買還便宜；5,000組特惠組加送10%商品券；以及正港雙11、3,600組特惠組買正貨送正貨。

忠孝館黃金珠寶也有逾21％的回饋、家電類按摩椅最高54%回饋，黃晴雯說，想趁周年慶為先生買張按摩椅。

精品業今年業績普遍衰退，SOGO表示，根據觀察，目前消費水準已漸回到正常水準，因此趁機進行改裝。其中國際精品齊聚的SOGO復興館，今年有精品三大天王改裝擴大，LV一至三樓擴大店型幾乎近完工。香奈兒在三樓推出限時概念店，一至三樓擴大店型明年第4季完工，將較原本擴大三倍。愛馬仕今年底在三樓推出限時店，完整三層樓店裝2026年第1季完成。