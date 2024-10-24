統一入主網家拚當電商霸主 將砸20億參與私募

台灣電商產業震撼彈，統一（1216）入主網家。統一集團布局電商再出招，昨（23）日宣布參與網路家庭（PChome）私募案。統一將認購網家逾6萬張普通股，金額估近20億元、持股30%並取得兩席董事，將成為第一大法人股東。

對於參與網家私募，統一企業表示，看好未來電子商務發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購PChome私募普通股即是如此考量。統一集團未來將持續伺機投資相關產業，迎接數位經濟時代來臨。

統一企業零售版圖

網家表示，引進統一企業參與私募，可望帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。

業界指出，統一集團大動作入主網家有兩大意義，首先統一集團積極以投資換取時間與空間，搶當台灣電商霸主雄心不言可喻，拿下電商部署的一塊重要拼圖；另外，也揭示網家集團創辦人詹宏志家族，未來將退居第二線，也可能淡出電商產業。

網家成立於1996年，是台灣老牌電子商務公司，曾是全台最大電子商務集團，2015年是網家營運表現最佳的一年，每股純益達8.24元，當年股價一度來到537元的歷史高價。

統一企業昨日公告董事會決議參與認購網家將發行的私募普通股61,694,120股（約61,694張），有關細節待雙方董事會通過，完成訂價與認購。若依網家昨日收盤價31.75元概算，此次認購額度市值約19.58億元。

網家目前股本14.4億元，前十大股東中，詹宏志代表的賽特資訊持股13.13%最大，詹宏志與兒子詹朴合計持股約3.83%，私募增資後，股本預計達20.56億元，詹宏志家族總持股比率將從16.96%稀釋為11.87%左右。

此前，統一集團9月才宣布與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的電商合資公司，統一持有該合資公司80%股份。時隔不到兩個月，統一又入主網家，可見該集團在電商布局方面加緊馬力。

統一集團董事長羅智先曾經指出，著眼民生必需產業，數位經濟的興起是統一必須花時間去研究，聚焦數位經濟，擴大投資Yahoo台灣，藉此提升解台灣電商領域，才能打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗。