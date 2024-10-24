三三會與大分縣經濟團體簽MOU 盼強化台日供應鏈

看好台積電熊本廠效應，三三會理事長林伯豐近日率團訪問日本九州，今天攜手台日商務交流協進會，與大分縣商工會議所連合會簽署MOU，未來將持續深入技術研發及人才培育合作，強化台日供應鏈及經貿關係。

三三會今天發布新聞稿表示，今年10月21日至25日舉辦「日本九州經貿參訪團」，由林伯豐、副理事長吳亦圭、黃清苑和理事陳田文等會員企業，共計30人參加，拜會熊本縣知事木村敬、大分縣知事佐藤樹一郎，以及熊本經濟同友會等5個經濟團體，並安排在今天與大分縣商工會議所連合會簽署MOU。

三三會表示，這是繼去年6月29日在台北與熊本經濟同友會等5個經濟團體簽署MOU後，再與日本九州經濟團體簽署的第2個MOU。

林伯豐表示，九州為日本矽島，半導體產業與人才資源兼備，台積電赴熊本設廠，台灣半導體供應鏈勢必會擴展日本業務。大分縣有優越地理位置、便利交通網絡，也是九州半導體產業重要聚落，為了進一步發展半導體產業，成立大分縣LSI Cluster形成推進會議，具備優勢，成為台灣半導體業者海外布局重點選擇。

大分縣商工會議所連合會副會長西謙二表示，台灣和大分縣在經濟、教育、文化等各個領域有著密切交流，在經濟方面與三三會、台日商務交流協進會保持密切聯繫。

三三會表示，2023年5月「台灣企業訪日團」在大分市舉辦商談交流會，今年8月西謙二與佐藤樹一郎訪問台北，推進直航航班，加強台日製造業的合作。未來直飛航線開航，台灣和大分將有更多交流，藉由這次簽訂MOU，將促進台灣與大分縣商務合作，使雙邊產業及貿易更加活絡。