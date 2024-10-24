管理前哨站／微笑曲線的管理意涵

附加價值（Value Added）是指企業在製程中注入某些作為，所創造或增加的產品價值。例如麵包業者將麵粉及其他原料加工，製作成麵糰，改變原料原來的形式與性質，增加價值，然後再製作及烘焙成各式各樣的麵包，再次增加價值。簡言之，麵包售價扣除所投入的麵粉、原料、人工、製造及管理費用，餘額即為麵包業者所創造的附加價值。

附加價值和企業獲利能力具有高度正相關，企業創造的附加價值愈高，獲利空間愈大，競爭力道也更強勁。企業功能中，生產、銷售、研發、人事、財務等，每一功能在每一階段，都創造一定的價值，對企業經營績效各有不同程度貢獻。

微笑曲線常被用來銓釋企業各功能所創造的附加價值，當人們開心微笑時，嘴角自然向上揚起，形成一條大U字弧形的曲線，稱為微笑曲線。企業各功能創造的附加價值，分布在這一條曲線上的不同位置，其中研發與行銷這兩項功能，位於曲線兩端最高點，就是兩邊耳朵位置，表示研發與行銷創造的附加價值最高。生產功能位於曲線最低點，位於下巴位置，表示生產功能創造的附加價值最低。

微笑曲線觀念有深刻的管理意涵，給經營者很有意義的啟示。企業如果可以選擇所涉入領域，而且有能力涉入，都會選擇涉入附加價值最高的研發與行銷功能，而不選擇附加價值最低的生產作業。

一、研發創造高超附加價值

研發是研究與發展的簡稱。研究是應用嚴謹的科學方法，探究事情的真相，得到正確而有價值的輝煌結果。發展是指企業開創新局，展現活力，開枝散葉，持續向前進步的動力。研究才會有發展，企業要向前發展，必須專精於研究。

研發具有發明與發現兩層意義，發明是指從無到有，例如愛迪生（Thomas A. Edison）發明電燈。發現是指實際上已經存在，只是沒有人發現，例如牛頓（Isaac Newton）發現地心引力現象。無論是發明或發現，都創造了高附加價值，為企業注入強勁的成長動力。

二、行銷發揮畫龍點睛效果

行銷主張應用科學方法，也是現代企業管理領域一門新顯學，其富有前瞻性與變化性，更帶有藝術觀點，非一成不變，而是一種活潑藝術觀感的應用。行銷科學加上帶有藝術觀感的作為，擴大了行銷使力空間，發揮畫龍點睛效果，滿足顧客需求，大幅增強競爭力，可為企業帶來高超附加價值。

三、生產創造相對低的附加價值

生產是將原材料轉換為產出的過程，生產作業和機器設備息息相關，通常都有標準作業程序（SOP）可循，具有相對穩定性，結果也相對可以預期。生產設備投資龐大，製程所創造的附加價值卻相對有限，有些公司受限於主客觀條件，只得固守代工業務。而企業間合作洽談代工合約時，成本往往被精算得非常精細，給的只是「合理利潤」，想要大發利市，相對困難。

四、附加價值決定企業生存空間

附加價值的另一面就是企業獲利能力，誰創造的附加價值高，誰就是贏家。現代企業競爭無疑是一場附加價值競爭，附加價值短期而言，決定企業的獲利能力，強化競爭優勢，長期而言更是決定企業的發展與生存空間。

現代許多精明的企業，為跳脫附加價值的箝制，不惜投入巨資，專心致力於研發工作，也有些企業重新把自己定位為行銷公司。