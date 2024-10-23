SOGO週年慶業績拚121億 黃晴雯：對台灣零售有信心

遠東SOGO百貨週年慶即將登場，SOGO董事長黃晴雯今天表示，今年台灣零售表現優於中國、南韓，僅小輸日本一點，對台灣市場有信心，全台週年慶目標拚新台幣121億元、成長1%。

SOGO週年慶將在11月7日開跑，黃晴雯表示，受出國潮、通膨與去年高基期影響，今年零售較為辛苦，因此週年慶祭出史上最大優惠，加上新聯名卡助攻及復興館改裝加持，全台業績目標仍力拚成長1%、達121億元。

黃晴雯指出，台灣今年GDP成長超出預期，綜觀亞洲零售表現，台灣只小輸日本一點，優於中國與南韓市場，因此對台灣有信心，尤其第4季週年慶將至，她強調，無論美妝保養、精品，在週年慶期間消費，價格都不會高於國外購買。

針對精品表現，她表示，今年零售市場恢復疫情前正常狀態，SOGO也進行精品改裝，雖影響上半年業績，但改裝後，復興館不僅擁有精品5大霸主，也成全台精品鞋最強百貨，有望推升未來業績。SOGO復興館週年慶業績目標35.58億元，較去年增加1%。

另一方面，遠東SOGO插旗大巨蛋，打造北市最大量體商場Garden City，黃晴雯表示，近期賽事、國慶晚會人流助攻下，業績較原先預期多出2成，且3/4為年輕新客，預期他們也會前來SOGO忠孝、復興館消費，因此今年週年慶IP朝向年輕化，時尚珠寶也有入門款，相信可吸引年輕客群。