女富豪出手不手軟 砸逾4億元現金入手「皇翔御琚」

據實價登錄網最新資料顯示，台北市信義計畫區豪宅「皇翔御琚」在5、6月各有一筆交易，兩筆買家均為女性自然人，其中5月以每坪成交價212.1萬元購入一樓220.91坪面積的買方，是以全現金約4.04億元付款。

而以每坪成交價約225.9萬元入手「皇翔御琚」10樓戶，雖有貸款，但購入總價達4.56億元，看得出女富豪購買億元級豪宅的資金實力。

除了女富豪不時出手買豪宅外，第一建經研究中心副理張菱育指出，據金融聯徵中心資料顯示，今年上半年台北市有49.7%的女性申請貸款，顯示在台北市購屋的女性已和男性相當，顯見現代女性財務獨立且自主性高。

另外，女性買方中、不乏有許多配偶是「寵妻魔人」，會買房子登記在太太名下，因此推升女性購屋比重；張菱育表示，這類將房產登記在老婆名下交易，一方面能提早幫太太與子女規劃資產，另一方面將部分財產轉移給配偶，日後免繳贈與稅且繼承財產時免繳遺產稅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，對高資產族而言，購入豪宅除了自住外，資產配置也是富豪評估是否入手的重要考量之一。另外，豪宅本身還具有做為招待所使用，幫助商業互動往來，而近年不少資深企業家族，因手握大筆股利資金，也選擇用現金購入豪宅，因此多半不受限貸令等政策約束。