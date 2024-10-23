意外！經濟部力推汽車零件國產化 國產車竟減產

AI激勵我資訊電子產業生產動能，但傳產貨品生產未見好轉。值得注意的是，經濟部推動國產車零件國產化政策，意外使汽車及其零件業呈減產。經濟部認為這屬短期衝擊。

經濟部統計處23日發布9月製造業生產指數，其中汽車及其零件業年減15.28%，為連續五個月負成長走勢，且年減幅度擴大。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，主因受部分車款之零件短缺以及改款前之產線調整，加上汽車零件因客戶調節庫存而訂單縮減。

黃偉傑解釋，今年以來受到進口車排擠，國產車掛牌數呈年減；原本國產電動車表現尚可，但9月也轉弱減產，主要是受到經濟部國產車零件在地化政策影響，致部分零組件短缺或國內替代零件尚須驗證等，致整車生產衰退。而汽車零組件部分，則因歐美廠商庫存去化步調不一，生產也呈波動。他認為，國產車零件短缺屬短期衝擊，待扶植國內汽車零組件供應鏈之後就會有所改善。

他指出，9月新增汽車掛牌數年減1.5%，其中進口車掛牌數年增7.6%，國產車則減9.8%。換言之國產車競爭力受到影響較大。

經濟部宣布，自今年8月起，若引進「中國車款」在台組裝銷售，將強制一開始就訂國產化比例，上市第一年15%，上市第二年25%，第三年35%，業者在地化供應鏈比重須逐年提高比例，並且溯及既往。因應這項新制，業者需更換零件、調整產線，致整車生產減產。