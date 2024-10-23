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網家旗下金融科技業務整併 21JP控股台灣所有子公司

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭集團（8044）23日代子公司21st Financial Technology Co., Ltd. 公告董事會決議組織重組。

21st Financial Technology Co., Ltd. （21KY）旗下子公司股權讓與21世紀株式會社（21JP）。網家公告，21JP為21KY轉投資持股達90%以上公司，係屬集團內組織架構調整，整合集團資源，提升營運效能，不影響股東權益。

根據規劃，21KY將持有的台灣子公司包含二十一數位科技股份有限公司、拍付國際資訊股份有限公司及喬睿科技股份有限公司股權讓與21JP，21JP也將承擔所有台灣子公司債務，並支付相關台灣子公司股權對價給21KY，21KY以此對價增資21JP，仍為最大股東，併購完成後，21JP作為台灣子公司之母公司。

網家指出，併購主要目的為集團內組織架構重組，而非實際之交易行為。擬以標的公司資產法下帳面價值為基礎作為對價，故採用之方法係以資產法進行評價，並取得會計師專業意見和獨立專家合理性意見書。

併購 增資 網家 股東

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