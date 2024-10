網家旗下金融科技業務整併 21JP控股台灣所有子公司

網路家庭集團(8044)23日代子公司21st Financial Technology Co., Ltd. 公告董事會決議組織重組。

21st Financial Technology Co., Ltd. (21KY)旗下子公司股權讓與21世紀株式會社(21JP)。網家公告,21JP為21KY轉投資持股達90%以上公司,係屬集團內組織架構調整,整合集團資源,提升營運效能,不影響股東權益。

根據規劃,21KY將持有的台灣子公司包含二十一數位科技股份有限公司、拍付國際資訊股份有限公司及喬睿科技股份有限公司股權讓與21JP,21JP也將承擔所有台灣子公司債務,並支付相關台灣子公司股權對價給21KY,21KY以此對價增資21JP,仍為最大股東,併購完成後,21JP作為台灣子公司之母公司。

網家指出,併購主要目的為集團內組織架構重組,而非實際之交易行為。擬以標的公司資產法下帳面價值為基礎作為對價,故採用之方法係以資產法進行評價,並取得會計師專業意見和獨立專家合理性意見書。