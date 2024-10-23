8家圖書經銷業者踩聯合行為紅線 公平會開罰

8家圖書經銷業者踩聯合行為紅線，影響下游通路的成本，公平會今天委員會議決議裁處聯合發行公司新台幣80萬元、大和書報公司20萬元、楨彥公司及紅螞蟻公司各10萬元。

公平會今天發布新聞稿指出，聯合發行股份有限公司、大和書報圖書股份有限公司、楨彥有限公司、紅螞蟻圖書有限公司、創智文化有限公司、易可數位行銷股份有限公司、旭昇圖書有限公司、吳氏圖書股份有限公司等8家圖書經銷業者，雖然政府實施免營業稅，卻合意決定不將減稅利益與下游共享，已經構成限制市場競爭，影響圖書市場的供需。

公平會今天委員會議決議，此案業者違反公平交易法聯合行為的禁止規定，令8家業者停止違法行為，並依營業規模、產業特性，決定裁處聯合發行公司80萬元、大和書報公司20萬元、楨彥公司及紅螞蟻公司各10萬元。

公平會說明，政府實施免營業稅，是希望圖書產業供應鏈可以受惠，但聯合發行公司等8家國內主要圖書經銷業者，透過出席會議、同業聯繫或取得相關會議簡報等方式，達成減稅利益「自己留著」的共識，並作成聯名函，踩到聯合行為紅線。

公平會表示，國內書店通路多為中小型經營書店，進書管道高度仰賴經銷業者，此案8家圖書經銷業者對此達成合意，不只影響下游通路的進書成本，還限制圖書市場競爭，屬於違法聯合行為。

雖然實體圖書大環境經營不易，公平會提醒，業者仍要基於自身的經營情況，自行決定價格策略，不能與其他業者共同決定交易條件。