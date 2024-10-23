演唱會經濟熱 104統計產業徵才7400人、這3大職務最缺人

演唱會熱潮席捲全球，美國流行天后泰勒絲一人掀起「泰勒斯經濟學」，國際天團Coldplay、BLACKPINK接續到高雄演出，張學友、張清芳剛結束台北小巨蛋，劉德華、日本創作歌手Fujii Kaze藤井風接唱，周杰倫、張惠妹準備搶攻台北大巨蛋。104人力銀行從演唱會的籌辦、行銷、售票、開唱，平均每月徵才7,400人，疫後成長42%，以燈光/音響/視聽工程、行銷企劃、活動企劃最缺人；演唱會商機擴及週邊民生消費，北高兩地消費圈徵才近15萬人。

104人力銀行將演唱會徵才範圍涵蓋企劃製作、宣傳行銷、票務銷售、場館營運、以及活動維安等相關職缺，10月演唱會產業徵才7,400人，其中73%位在北部，主因北部藝文場館較多，人口多，娛樂商機較大，南部雖然徵才人數僅500人，但受惠於高雄近年舉辦多場演唱會，徵才人數自2020年疫後翻倍成長。依工作性質，7千個工作機會中，41%為兼職，反映展演活動短期且大量的人力需求。

演唱會產業最缺哪些人才？104人力銀行大數據顯示，負責宣傳的行銷企劃、籌劃活動的活動企劃，以及讓演唱會能順利進行的燈光/音響/視聽工程為人才缺口最大的三大職務，從業人員平均月薪落在3.5萬到4.1萬。高薪職務則為藝術總監/指導，統籌整場演唱會的視覺舞台設計、表演內容編排，是演唱會能否能贏得觀眾好評的重要角色，平均月薪6.2萬。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐分享，演唱會人力「真的很不足」！近年台北與高雄流行音樂中心陸續開幕，新的場館讓表演場次增加，人力需求倍數成長。以高雄世運主場館為例，收驗票及引導帶位的臨時工作人員就需要700-800名人力，現在業界徵才多是透過業內的推薦；未來可擴大攬才管道，鎖定對演唱會有高度興趣的新世代，前進校園、建教合作。丁度嵐也觀察，演唱會產業求新求變，活動又必須準時開演，人才經常要在例假日工作到深夜，並且應付各種突發狀況，人才必須具備好奇心、抗壓力與應變力三大特質，養成期長。

一場演唱會觀眾，動輒上萬人！除了演唱會核心產業之外，也為場館周邊的食衣住行育樂等民生消費產業帶來巨大商機。104人力銀行同步撈取北高兩地的餐飲業、零售業、住宿業與運動及休閒旅遊業的徵才數量，台北市短缺10萬人、高雄市短缺3.7萬人。企業招募是否順利，攸關是否成功搶得商機。