統一企業再出招！參加網路家庭私募 成最大股東

統一企業（1216）近年大舉布局電商業務，繼收購Yahoo台灣電子商務8成股權，PChome網路家庭集團（8044）23日更公告董事會決議通過私募普通股案，引進統一企業參與認購其私募普通股，取得三成股權。統一將成為網家最大股東。

網家指出，此次私募普通股案總共將發行61,694,120股，約占網家增資後已發行股份30%。本次私募實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之，網家預計將於2024年12月19日召開股東臨時會。

去年統一及統一超以290億元買下台灣家樂福，今年統一企業更宣布以台幣約32.5億元，收購Yahoo台灣電子商務八成股權，全面擴大實體及電子商務業務，那時統一集團就喊出要以現有線上資源及線下全台最強實體通路資源，打造全球性電商平台。

此次，統一參加網家私募，網家指出，引進統一企業參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。

網家看好，臺灣電子商務長期成長趨勢，持續深耕B2C電商本業，近年聚焦優化使用者介面及提升用戶體驗，並陸續推出業界創新OMO服務；此外，集團在架構調整及資源整合的努力下，各子公司也朝獲利增長或虧損收斂的方向前進。

透過本次私募案，網家期為公司持續創造收益，進而達成長期營運成長。