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統一參與認購PChome私募普通股 將持股3成、拿2席董事

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

統一企業（1216）23日公告董事會決議參與認購網路家庭（8044）簡稱 PChome 擬發行的私募普通股 6.16萬張，後續待 PChome 股東會決議通過、並經董事會定價後，統一企業將依董事會授權內容參與認購，交易完成後，統一企業將持有 PChome 全數已發行股份達 30%，並取得 2 席董事席次。

統一企業看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購 PChome 私募普通股即是如此考量。統一集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。

統一集團著眼民生必需產業，數位經濟的興起是統一必須花時間去研究，聚焦數位經濟，擴大投資YAHOO台灣，藉此提升對台灣電商領域了解，才能統打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。

統一董事長羅智先認為，數位這個世界變化太大，有很多思維是統一不熟悉，所以需要攜手更好的組織一起合作，這是一個新的營運體系去運作的架構，就像拼圖一樣，統一集團現在才慢慢朝著把版圖拼完整的過程中。

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