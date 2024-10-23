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統一超小金雞菲律賓7-11破4000店 明年將加大投資

中央社／ 台北23日電
統一超轉投資小金雞菲律賓7-11，今年9月突破4000家店。（統一超提供）
統一超轉投資小金雞菲律賓7-11，今年9月突破4000家店。（統一超提供）

統一超轉投資小金雞菲律賓7-11，今年9月突破4000家店，市占率高達5成，據了解，明年將加大投資、加速展店。另外，統一超會員系統OPENPOINT宣布，30日起跨境旅遊集點護照服務，新增近4000家菲律賓7-11據點加入，有望雙向創造會員經濟。

統一超持股菲律賓7-11為55.32%，翻開統一超年報，菲律賓7-11近2年營收獲利皆持續向上，2023年營收新台幣439.73億元，年增27.5%，稅後純益為18.69億元，年增66.8%，每股純益（EPS）為2.47元。

2023年菲律賓7-11貢獻統一超稅前獲利6.6%，對比5年前為2.6%。

統一集團董事長羅智先今年在股東會曾表示，菲律賓7-11原先預定至少開出8000家，現在目標已是1萬家以上起跳，畢竟菲律賓有1億人口，展店空間頗大。

他認為，菲律賓現在已搭上上升順風車，「產業不太擁擠，只有我們是有效經營」，菲國7-11門市和台灣相比，門市依然以經營商品為主，不像台灣經營已進入服務性為導向。

統一超今天宣布，為擴大國際服務邊界，30日起「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務將前進東南亞，新增近4000家菲律賓7-11據點加入，完成OPENPOINT會員帳戶與菲律賓7-11的「CLiQQ」會員卡綁定，在台旅客到菲律賓7-11消費累積的CLiQQRewards，可以兌換為OPENPOINT點數返台使用，將搶攻逾6萬名台客旅菲需求。

統一超表示，觀察全台逾15萬名菲律賓移工在台生活消費需求，到全台7000家7-11消費累積OPENPOINT點數也可轉匯為菲律賓7-11的CLiQQ Rewards，補貼返鄉基金，創造台菲雙向的會員經濟效應。

OPENPOINT 菲律賓

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