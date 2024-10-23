震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

統一集團日前斥資收購雅虎台灣電商事業後，電商布局再邁大步，將參與老牌電商PChome網路家庭私募，未來將成為網家持股30%的大股東。

網家表示，今日董事會決議通過私募普通股案，引進統一參與認購其私募普通股，而此次私募普通股案總共將發行61,694,120股，約佔網家增資後已發行股份30%，但實際定價日及實際私募價格，將提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之，網家預計將於2024年12月19日召開股東臨時會。

網家表示，此次引進統一企業參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。

網家也說，PChome看好台灣電子商務長期成長趨勢，持續深耕B2C電商本業，近年聚焦優化使用者介面及提升用戶體驗，並陸續推出業界創新OMO服務；此外，集團在架構調整及資源整合的努力下，各子公司也朝獲利增長或虧損收斂的方向前進。

統一表示，交易還需要網家的股東臨時會、董事會通過，而交易完成後，統一企業將持有 PChome 全數已發行股份之30%，並取得2席董事席次。

統一也說，看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購 PChome 私募普通股即是如此考量，統一集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。