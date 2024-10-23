因應減碳目標 公路局六年培訓1170電動大客車維修人才

為配合政府推動「2030年客運車輛電動化推動計畫」，達成「2050淨零排放」目標，公路局積極推動電動大客車保養及維修人力培訓計畫，今年10、11月試辦3期訓練課程（每期5天，共35小時），2025年至2030年辦理62期訓練，預計將完成1,170人培訓。

公路局指出，協助市區客運業者培育後勤維修人力，進而提升車輛妥善率及後勤維修保養體系，推動「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」，主要分為「師培期（2020-2021年）」、「籌備及試辦期（2022-2024年）」及「專案執行期（2025-2030年）」等3個期程，首先是師培期建立電動大客車培訓師資能量；其次，籌備及試辦期提升與精進師資技術能量、編撰電動大客車培訓教材、購置電動大客車培訓實習設備、建置電動大客車實習場域及試辦3期電動大客車保養及維修人力培訓課程；第三，專案執行期，完成北、中、南電動大客車實習車輛與相關設備建置，執行電動大客車保養及維修人力培訓工作。

公路局表示，為培訓電動大客車保養維修人員，公路人員訓練所今年先於中部訓練中心（南投縣南投市）建置實習場域、車輛及設備，包含實習用電動大客車、充電樁、三電（電池、電控及電機）示教台、絕緣工具及絕緣裝備等，試辦電動大客車保養及維修人力訓練，課程主要內容包含電動大客車基本檢診斷、三電系統檢查與維護、高壓電危害、急救及車輛高壓保護措施及常見車輛故障處理機制等，並導入電池系統檢測示教台、整車故障檢測示教台及研發「電動大客車保養維修技術VR教學系統」（獲經濟部新型專利）以VR虛擬實境體驗作業感電危害情境。

公路局說，2024年試辦3期的訓練課程已有­­15家客運業者派60位維修技工參訓，希望藉由試辦經驗與回饋意見精進訓練課程。公路人員訓練所本部（新北市中和區）及南部訓練中心（高雄市橋頭區）將於114年建置完成訓練場地，自2025年至2030年正式開辦訓練，方便客運業大客車修護人員就近參訓。