網路家庭引入統一企業參與私募 統一將占3成股權

PChome網路家庭集團（8044）23日公告董事會決議通過私募普通股案，引進統一企業股份有限公司（1216）參與認購其私募普通股。此次私募普通股案總共將發行61,694,120股，約占網家增資後已發行股份30%。本次私募實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之，網家預計將於2024年12月19日召開股東臨時會。

此次引進統一企業參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。

PChome看好臺灣電子商務長期成長趨勢，持續深耕B2C電商本業，近年聚焦優化使用者介面及提升用戶體驗，並陸續推出業界創新OMO服務；此外，集團在架構調整及資源整合的努力下，各子公司也朝獲利增長或虧損收斂的方向前進。透過本次私募案，網家期為公司持續創造收益，進而達成長期營運之成長。

統一集團先前已經投資Yahoo台灣旗下的電商事業，今年9月正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，在此新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80%與20%的股份。