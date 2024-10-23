福懋油經營權大戰將開打 改派董事代表為吳金泉

福懋油（1225）搶經營權大戰即將於11月22日開打，今天市場派興泰實業（1235）改派董事代表為吳金泉。市場解讀現在的董事變動對於大局影響不大，真正的關鍵在11月22日股東臨時會改選。

本次的股東會董事提名的名單10月24日要送達，最快兩方的名單於10月25日就會明朗。熟悉公司治理的專家指出，福懋油的董事名單已經不是這場經營權爭奪戰的關鍵，重要關鍵在於席次多少，兩方的持股張數接近，收委託書的數量將成為這場戰役的重要關鍵。