聽新聞
0:00 / 0:00
指標新案房價再寫驚奇 文山區、萬華區預售案攻破每坪120萬元
疫情後房市多頭，北市新屋房價持續創下新高；據台北地政雲資料揭露，台北市文山區預售案「元利四季莊園」，近期兩戶交易最新每坪成交單價創下區域新高，其中頂樓戶總坪數約40.6坪，9月以總價4,327萬元成交，換算每坪成交單價高達121.4萬元。
另一處新屋房價創下歷史新高建案位於萬華區，是位於中華路一段上的「ASTER ONE」，該案7、8樓層戶總坪數約25.1坪，於8、9月之間，分別以總價2,597萬元、2,604萬元成交，換算每坪成交單價約達128.7萬元、129.3萬元，刷新區域新高單價。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年來受到工料雙漲、通膨等影響，加上台北市土地供給稀少，讓區域內預售新建案價格急速上升。
觀察實價登錄資料，過去台北市12行政區中，萬華、文山區屬相對低基期、親民房價區，如今隨著指標建商推案，兩區房價衝破120萬元大關；不過賴志昶表示，目前房市受央行信用管制、銀行滿水位等衝擊，整體不動產大環境趨冷，認為此類新屋創高單價表現，較屬個案行情，是否能帶起整體區域市場向上，仍待時間觀察。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言