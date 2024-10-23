指標新案房價再寫驚奇 文山區、萬華區預售案攻破每坪120萬元

疫情後房市多頭，北市新屋房價持續創下新高；據台北地政雲資料揭露，台北市文山區預售案「元利四季莊園」，近期兩戶交易最新每坪成交單價創下區域新高，其中頂樓戶總坪數約40.6坪，9月以總價4,327萬元成交，換算每坪成交單價高達121.4萬元。

另一處新屋房價創下歷史新高建案位於萬華區，是位於中華路一段上的「ASTER ONE」，該案7、8樓層戶總坪數約25.1坪，於8、9月之間，分別以總價2,597萬元、2,604萬元成交，換算每坪成交單價約達128.7萬元、129.3萬元，刷新區域新高單價。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年來受到工料雙漲、通膨等影響，加上台北市土地供給稀少，讓區域內預售新建案價格急速上升。