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指標新案房價再寫驚奇 文山區、萬華區預售案攻破每坪120萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
疫情後房市多頭，北市新屋房價持續創下新高。情境示意圖。圖／Ingimage
疫情後房市多頭，北市新屋房價持續創下新高。情境示意圖。圖／Ingimage

疫情後房市多頭，北市新屋房價持續創下新高；據台北地政雲資料揭露，台北市文山區預售案「元利四季莊園」，近期兩戶交易最新每坪成交單價創下區域新高，其中頂樓戶總坪數約40.6坪，9月以總價4,327萬元成交，換算每坪成交單價高達121.4萬元。

另一處新屋房價創下歷史新高建案位於萬華區，是位於中華路一段上的「ASTER ONE」，該案7、8樓層戶總坪數約25.1坪，於8、9月之間，分別以總價2,597萬元、2,604萬元成交，換算每坪成交單價約達128.7萬元、129.3萬元，刷新區域新高單價。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年來受到工料雙漲、通膨等影響，加上台北市土地供給稀少，讓區域內預售新建案價格急速上升。

觀察實價登錄資料，過去台北市12行政區中，萬華、文山區屬相對低基期、親民房價區，如今隨著指標建商推案，兩區房價衝破120萬元大關；不過賴志昶表示，目前房市受央行信用管制、銀行滿水位等衝擊，整體不動產大環境趨冷，認為此類新屋創高單價表現，較屬個案行情，是否能帶起整體區域市場向上，仍待時間觀察。

據台北地政雲資料揭露，台北市文山區預售案「元利四季莊園」，近期兩戶交易最新每坪成交單價創下區域新高。圖／住商機構提供
據台北地政雲資料揭露，台北市文山區預售案「元利四季莊園」，近期兩戶交易最新每坪成交單價創下區域新高。圖／住商機構提供

央行 實價登錄 建商 房價 房市

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