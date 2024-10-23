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H2U引領企業健康照護 助力解決少子化與人才永續挑戰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
2024年歐洲商會友善家庭聯盟高峰會H2U執行長陳俊嘉擔任座長，引領企業討論打造友善家庭之健康職場。圖／H2U提供
2024年歐洲商會友善家庭聯盟高峰會H2U執行長陳俊嘉擔任座長，引領企業討論打造友善家庭之健康職場。圖／H2U提供

台灣正邁入超高齡社會，面對少子化與人才短缺的雙重挑戰，歐洲在台商務協會友善家庭聯盟(ECCT Family Friendly Alliance)於23日舉辦「人口永續與人才永續最佳實踐高峰會」，吸引來自政府、國際智庫與企業界的專家齊聚一堂，共同探討如何通過創新政策與實際行動，營造友善的家庭與職場環境，推動企業與台灣的永續發展。

身為歐洲在台商務協會友善家庭聯盟的聯合主席之一，H2U 永悅健康在本次高峰會中扮演了關鍵角色，執行長陳俊嘉指出：「H2U 一直致力於透過數位健康科技，協助超過百家企業推動職場健康照護，並透過友善家庭政策來提升員工福祉。隨著少子化與高齡化社會的挑戰日益加劇，推行更全面且友善的家庭政策是企業責無旁貸的責任。我們相信，只有員工的家庭與健康得以平衡，企業才能實現可持續發展。」

此次高峰會的討論核心是，如何透過改善工作與家庭的平衡來提高生育率和吸引人才，並分享企業實踐友善家庭政策的成功經驗。來自 H2U、默克集團(Merck)、萊雅(L'Oréal)、瑞健(SHL Medical)等國際知名企業的代表紛紛發表見解，分析了友善家庭政策如何在全球少子化背景下，推動企業的可持續成長與競爭力提升。

H2U 特別強調，數位健康科技是推動友善家庭政策的重要工具。H2U 的數位健康解決 方案不僅能幫助企業提升員工的健康狀況，還能優化員工的工作環境，從而實現工作與生 活的平衡。此外，會議邀請了來自國內外的智庫與專家進行深入討論，從全球的勞動力市 場變遷與政策實踐，探討如何面對低生育率的問題。H2U 與其他企業一起，分享了推動員工福利、支持家庭政策的實際作為，並共同探討了如何借鑒國際經驗，解決少子化與人才短缺的挑戰。

H2U 將持續擔當企業健康與友善家庭政策的領導者，並與政府及其他企業攜手合作，共同推動台灣在人口與人才永續發展的道路上邁進。通過此類創新的健康解決方案，H2U 不僅幫助企業實現可持續發展，還為台灣的整體競爭力提升貢獻力量。

少子化 高齡化

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