格棋勇闖碳化矽市場 中壢新廠正式完工啟用

看好地緣政治去中化的機會，投入碳化矽（SiC）長晶及切、拋、磨市場的格棋化合物半導體公司今日舉行中壢新廠落成典禮，並宣布與國家中山科學研究院（簡稱中科院）合作，雙方將共同強化在高頻通訊技術領域的應用。

此外，格棋也和日本三菱綜合材料商貿株式會社（Mitsubishi Materials Trading Corporation）簽署合作協議，雙方將致力於擴大日本民生用品和車用市場的布局。

格棋董事長張忠傑表示，格棋與生產鋰電池的格斯科技的股東有相當高的比重重疊，但兩家公司都專注在各自領域，也各自獨立拓展業務。

他強調，格棋成立於2022年，專注於化合物半導體長晶等第三代化合物半導體的工藝技術開發。研發團隊成員在化合物半導體領域擁有豐富經驗。因看好地緣政治去中化商機，公司認為格棋可透過台灣完善在地化優勢，在未來5G、6G、衛星通訊和車用等高功率元件，扮演關鍵材料供應商的角色，因此在完成首輪15億元募資後，即在中壢斥資6億元建廠，預估至2024年底，新廠將安裝20台8吋長晶爐及100台6吋長晶爐，大幅提升整體產能。

張忠傑表示，中壢新廠6吋碳化矽晶片月產能可達5,000片，並已突破量產瓶頸，開始送樣給超過3家台廠驗證，預估2024年第4季達到滿產。明年8吋矽化碳晶片也可開始送樣並逐步放量。

格棋技術葉國傑表示，中國積極發展碳化矽，格棋未來雖免不了與之硬碰硬，但在去中化的浪潮，加上格棋致於提升生產效率、降低生產成本，還是有機會掌握未來電動車及射頻元件蓬勃發展的機會，甚至成為非中系國際大廠進一步的合作機會。

張忠傑說，格棋中壢新廠的落成，是公司發展的重要里程碑。他並揭露未來格棋會持續投資8吋碳化矽先進設備與技術，滿足日益成長的市場需求，鞏固全球碳化矽供應鏈中的關鍵地位。

至於與中科院簽署合作協議，張忠傑表示，雙方將共同開發高頻通訊用碳化矽元件，透過此次合作加速進軍高頻通訊碳化矽市場的腳步，為5G/B5G通訊基礎建設提供關鍵元件。