氣候變遷委員會2次會聚焦節能永續 擬定國家關鍵戰略

國家氣候變遷對策委員會第2場會議，預定明天下午4時登場，報告及討論主題將聚焦備受國際關注的「節能」與「永續」2大面向。據了解，總統賴清德盼能匯聚產官學研意見，為國家能源發展擬定關鍵戰略。

國家氣候變遷對策委員會第2場會議明天將在總統府舉行，環境部長彭啓明將報告「公部門永續長聯盟推動進展」，經濟部次長連錦漳則報告「深度節能推動進展」。另外，彭啓明將以委員會執行秘書身分，報告「第一次委員會議列管事項辦理情形」。

報告案結束後，現場將直接討論報告事項、進行委員提案臨時動議，再由賴總統做會議結論後散會。會後將由總統府副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧，以及彭啓明、連錦漳舉行會後記者會說明。

據了解，國家氣候變遷對策委員會2次會，議題將聚焦節能與永續，除是承襲首場委員會討論脈絡與委員意見，這2議題也受國際社會高度關注，因為根據國際能源總署（IEA）報告，節能有助於提高能源自主，以及國家與企業韌性，已經被視為淨零與能源轉型的首要策略，「節能是第一能源」。

此外，各國政府面對淨零轉型，皆優先從「節能」開始推動，像是歐盟能源效率指令（EED）呼籲，「政策跟投資要優先考慮節能」，聯合國氣候大會（COP28），也倡議「能效改善速度2030年要從2%提高到4%」。

據了解，賴總統相當重視氣候變遷、能源轉型相關議題，因此貼合世界潮流趨勢，希望具體提升台灣產業的國際競爭力、取得優勢地位，面對2050淨零轉型目標，執政團隊除啟動國家第2次能源轉型，並提出「建構智慧共享的綠能戰略」、加速推動「深度節能」等，協助產業結合節能與智慧化，盼達成更高效的能源管理。

據了解，賴總統盼以委員會做為意見匯聚與交流平台，以及2次會議的節能、永續為核心主軸，匯聚產官學研意見，為國家能源發展擬定關鍵戰略。