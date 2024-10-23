大亞漆包線搶攻無人機與低軌衛星商機

電纜廠及能源鏈品牌大亞集團參加「台灣國際人工智慧暨物聯網展」，展示漆包線事業群在無人機與低軌衛星應用領域的技術突破。

台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT TAIWAN）於10月23日至25日舉行，活動涵蓋無人飛行器、低軌衛星、AI物聯應用、新創動能等4大領域。

大亞表示，無人機和低軌衛星都是未來趨勢發展的新興產業，專門為無人機馬達所設計的「超導熱銅包鋁線」已取得發明專利，主要特點為高效能及輕量化設計，提供無人機馬達優越的飛行續航力，延長整體飛行時間。

大亞說明，「導磁自融性漆包線」則專為低軌衛星的球型馬達設計，並已應用於全球首家商用球型馬達太空公司張量科技的產品中，此特殊線材可黏合成客戶所需的特殊弧形且不會散開，符合極端環境的要求。

今年AIoT展覽特別規劃無人機專區，大亞攜手亞洲無人機AI創新應用研發中心，以及國內雷虎科技、中光電智能機器人等多家無人機指標性業者，一同搶攻無人機產業商機。