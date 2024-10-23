台船大武軍艦23日交船 為第4季添柴火

台船（2208）為海軍打造的首艘新型救難艦「大武軍艦」23日交船，全案是以近30億元得標，可望推升台船第4季營運動能，隨著國際船價持續上漲，台船中長期展望看俏。

法人指出，台船除了獲得國家相關計劃的造船支持外，目前全球新造船價格正處於自2008年高峰以來的最高水準，根據統計近4年來國際船價上漲52%，隨著全球航運發展，預期各國造船廠有望在2024年底前收到大量新船訂單，由於後市預期船價還會再漲，情勢對台船有利。

台船表示，海軍於2020年舉辦新型救難艦建造招標案，未來擔任海軍艦艇海上遇險救難、拖帶，及大型無動力載台（浮塢、大型靶船、工作平台等）海上拖帶任務，同時也會協助其他公務單位及民間船舶海上救難、聯合搜救及人道救援任務。

台船去年並以114億元拿下海巡署的六艘高緯度遠洋巡護船設計建造統包案，今年第3季末開工打造首艘新船「巡護十號」，未來隨著工程進度推進，將可認列營收和獲利，挹注營運表現。

據了解，海巡署針對現有4艘巡護船的服勤時間已超過12年以上，獲行政院核定「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」，新建6艘2,000噸級遠洋巡護船，總預算為120億元，歷經台船和中信造船競標，去年9月決標由台船出線，總金額為114.28億元，按表定時程來看，2026年7月31完成日首艘交船，並以一年一艘的期程，在2031年完成六艘高緯度遠洋巡護船。

另外，行政院已核定潛艦後續艦計畫，自2025至2038年編列2,840億元預算，14年籌建七艘新式潛艦量產艦，未來將由台船負責打造，為營運增添柴火。