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星空聯盟致力優化顧客無接縫服務體驗 宣布重要部門主管異動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星空聯盟致力於優化顧客無接縫服務體驗。圖／業者提供
星空聯盟致力於優化顧客無接縫服務體驗。圖／業者提供

全球航空聯盟領導品牌-星空聯盟，正式宣布Ambar Franco為新任顧客體驗部副總裁，及相關重要部門主管異動，新任團隊將與聯盟執行長Theo Panagiotoulias攜手共事，秉持聯盟的發展願景，持續優化顧客的無接縫服務體驗。

Ambar Franco就任星空聯盟顧客體驗部副總裁，曾在文華東方酒店集團擔任高級顧客體驗相關職務，本身具有豐富的旅遊行業專業知識，將領導開發和實施提升整個聯盟的顧客體驗計劃，包括訂位、成員航空公司之間的轉機，並確保顧客在搭機後的聯盟品牌忠誠度。

Luc Lachoix就任星空聯盟的數位科技部副總裁，曾在航空產業有豐富的歷練，包括在Amadeus和Sabre等主流旅遊相關科技公司擔任管理職位，將負責資訊科技架構、運營和安全維護，並提供星空聯盟顧客體驗和會員業務的運作需求。

Renato Ramos就任星空聯盟的策略部副總裁，是具有豐富經驗的航空專家，曾任職於哥倫比亞航空和智利南美航空，在星空聯盟已有七年的經歷，曾擔任聯盟顧客忠誠度部門的總監，將負責推動星空聯盟的策略方針、營業規劃和跨部門協力專案。

Gayatheri Silvakumer就任星空聯盟的人力及文化部副總裁，曾在McCann Worldgroup、龐巴迪和勞斯萊斯等多家公司擔任高階人資主管，將管理聯盟的人力資本、文化發展願景，並著重於留才和組織發展。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示：「我很高興能與如此多元化的領導團隊共事，藉由他們航空業內和其他領域的豐富經驗，以及顧客服務至上的精神和對於聯盟願景的熱衷，將有助於加快完成我們在提供顧客無接縫服務的各項重要專案」。

亞航 航空業

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