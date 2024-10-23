台糖：溪洲土地已縮減租用面積 兼顧環境永續

環團今早赴經濟部陳情彰化溪州森林公園旁台糖土地出租案。台糖表示，已於今年5月與承租戶協議，縮減租用面積，範圍內如涉及建築工事的林木，須完整移植至一旁退租土地，未來將洽溪州鄉公所代管維護綠美化，提供在地居民休憩使用。

台糖期盼環團回歸法制與理性，讓彰化發展共榮的同時，也能享有環境的永續。

環境權保障基金會和彰化青年發展聯盟今天上午赴經濟部大門舉行「反對和泰汽車國小旁設廠，爭取溪州台糖地公共使用」記者會，現場由國營司代表出面收下陳情書。

台糖透過新聞稿指出，溪州糖廠於1953年停閉，相關製糖設施及辦公廠房也於1984年拆除，不僅無糖廠遺構建築，也非屬歷史文化景觀；後經政府於1999年間辦理市地重劃，縣府取得2.16公頃公園綠地，現為溪州森林公園，台糖則分回溪州進樂段970地號等3筆5.93公頃的住宅區土地。

台糖表示，歷經這些年的變遷，目前地上木已非原溪州糖廠的林木，且經縣府勘查後未列縣管珍貴樹木，「台糖此刻將可用之地出租開發，是裨益地方繁榮的」。

台糖強調，進樂段970地號等3筆土地於2022年11月合法公開招標設定地上權，得標商除依申報地價總額10%繳納年租金外，台糖還收取20年權利金新台幣1.176億元，台糖依法活化土地，無該團體所述情事及出售土地，無法接受該團體所稱賤租或賣地的指責。

台糖表示，近期地上權人進行整地，獲彰化縣政府認定無違反「都市計畫法台灣省施行細則」住宅區使用管制規定，地上權人亦有依契約規定，提供所填土方的來源證明，確認無汙染。未來台糖會善盡土地出租人之責，持續監督地上權人依照相關法令及契約規定使用土地。

台糖補充，2001年另有提供25公頃土地由縣府規劃開闢為溪州（花博）公園，而退租的1.78公頃土地，除了移植租地的樹木外，如無涉及建築工事的林木，其維護也由地上權人負責，不得伐除。