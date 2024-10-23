三商餐飲上市前業績發表會 多品牌策略業績向上

三商餐飲（7705）23日舉行上市前業績發表會，該公司憑藉其多品牌經營策略，成功橫跨牛肉麵、披薩、炸雞、豬排定食、日式丼飯及餃子等多種料理類型搶市，旗下品牌包含「三商巧福」、「拿坡里披薩．炸雞」、「福勝亭」以及「三商鮮五丼」，在市場上已建立穩固的品牌基礎。

三商餐飲核心競爭力在於其品牌多元化及食材標準化管理，公司通過中央廚房實現食材標準化生產，確保食材的穩定供應及品質控制，不僅為公司帶來了明顯的成本優勢，也提升產品的市場競爭力。此外，公司透過雲端廚房服務外送市場，並結合中央廚房及第三方平台合作，提供外送服務，迅速滿足消費者多變的需求。

多品牌策略是三商餐飲成功的重要因素，透過跨足不同料理類型，公司能夠擴展其消費族群，滿足不同消費者的需求。例如，三商巧福作為臺灣歷史最悠久的牛肉麵連鎖店之一，自1983年成立以來，已擁有超過40年的品牌歷史，並憑藉其中央廚房100%自製麵條及進口自製牛肉，為消費者提供高品質的餐飲選擇。同時，三商巧福的KDS系統進一步提升了出餐效率，確保用戶能即時享受新鮮美味的餐點。

此外，作為臺灣前三大披薩品牌之一，「拿坡里披薩．炸雞」不僅以披薩產品聞名，炸雞產品同樣享有極高的市場美譽度。拿坡里的炸雞產品以現點現炸、鮮嫩多汁的口感獲得了消費者的高度認可，該品牌即將於11月1日正式更名為「三商炸雞」，藉此重塑品牌形象，強化其炸雞市場的品牌競爭力。三商餐飲表示，品牌將透過更名，進一步提升市場辨識度，並配合自有外送團隊及第三方物流合作，提供全方位的外送服務。

在行銷策略上，三商餐飲針對不同消費者需求推出多種餐點選擇，提供更具彈性的訂價方案，藉此吸引更廣泛的消費族群。無論是企業聚餐、家庭派對，還是個人需求，三商餐飲都能夠提供多樣化且具性價比的餐飲服務。

隨著餐飲外送市場的迅速崛起，三商餐飲也敏銳地捕捉到市場變化，積極投資雲端廚房。該雲端廚房不僅與外送平台無縫結合，還能根據市場需求迅速調整生產與配送模式，強化公司在外送市場中的競爭力。中央廚房的標準化生產不僅提升了餐點的穩定性，也有效控制了食材成本，進一步優化公司的營運結構。