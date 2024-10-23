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PCB廠前進泰國投資 燿華：人力不足是挑戰

中央社／ 台北23日電

台灣電路板展登場，燿華董事長張元銘今天表示，泰國廠預計2025年底才能量產，各大PCB廠前進泰國投資，除了第一線的員工，還需要大量工程師，未來面臨產能開出後，人力不足的挑戰，需要培養工程師。

台灣電路板展今天登場，張元銘受訪表示，目前正在與客戶洽談2025年的訂單，回報情況不錯，明年亮點應用包括車用、低軌衛星、AI等，而AI伺服器周邊相關產品的認證目標在2024年、2025年完成。

受地緣政治影響，應客戶需求，PCB產業自2020年底興起南向投資潮，其中以泰國的投資案最為顯著。如今，泰國已形成相當規模的PCB產業鏈，各大廠的新增產能將於2024年底陸續投產，預期將進一步推升泰國的PCB產值，並使其全球市占率從2020年的3%提升至2025年的近5%。

PCB廠商大量新南向投資，張元銘表示，燿華泰國廠預計2025年底才能量產，泰國廠除了第一線的員工，需要大量工程師，未來面臨產能開出後，人力不足的挑戰，需要針對工程師進行培養。

此外，參展廠商尖點科技今天受訪時表示，自ChatGPT問世以來，各大全球雲端服務中心（CSP）業者無不大力發展AI機房，對於AI伺服器需求量大增，由於AI技術需要快速高效處理大量數據，電路板上元件布局和連接越來越緻密，鑽針設計及鑽孔加工應運AI技術需求持續提升精進。

尖點表示，將聚焦在AI伺服器、低軌衛星、電動車3大終端產品應用面向採用最新鍍膜塗層，優化鑽針的耐用性及排屑功能。

AI PCB 泰國

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