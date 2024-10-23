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7-ELEVEN OPENPOINT 生態圈 獲第21屆國家品牌玉山獎

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台灣7-ELEVEN數位創新再獲國家品牌玉山獎肯定，榮獲第21屆國家品牌玉山獎1座最佳人氣品牌獎、2座最佳產品獎三大獎肯定。台灣7-ELEVEN提供／圖
台灣7-ELEVEN數位創新再獲國家品牌玉山獎肯定，榮獲第21屆國家品牌玉山獎1座最佳人氣品牌獎、2座最佳產品獎三大獎肯定。台灣7-ELEVEN提供／圖

台灣7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈數位創新，藉由「OPENPOINT APP會員載具抽獎活動」、「OPENPOINT行動隨時取icash2.0提領」、「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」三大服務，獲得第21屆國家品牌玉山獎1座最佳人氣品牌獎、2座最佳產品獎肯定。

台灣7-ELEVEN表示，10月30日起熱門旅遊服務「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」再升級，攜手菲律賓7-ELEVEN推出「台菲跨境雙向累兌點」，圈粉圈進東南亞，創造台菲共好共榮的會員經濟效應。

台灣7-ELEVEN自2014年深耕OPENPOINT生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，持續領先同業推出差異化的數位服務，帶給消費者更便捷的生活體驗，快速圈粉突破1,800萬名會員。

差異化數位服務像是此次榮獲第21屆國家品牌玉山獎最佳人氣品牌獎的「OPENPOINT APP會員載具抽獎活動」，提供會員載具進行統一發票「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務，更加碼主辦會員專屬抽獎活動、創造二次中獎機會，同時呼應政府政策、提高雲端發票使用率；獲得最佳產品獎的「OPENPOINT行動隨時取icash2.0提領」以創新的商業模式，透過虛實整合擴大數位共享使用對象，孩童、長輩、公益團體都能輕鬆透過icash2.0卡兌領共享商品，打造無差別的共享經濟效益。

自2023年旅遊復甦期間，台灣7-ELEVEN領先同業推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，同樣獲得第21屆國家品牌玉山獎最佳產品獎，以「消費享優惠」、「購物即累兌點」、「24小時轉匯點數」三大策略架構跨境會員服務平台，去年首波開通日本28萬個Ponta生態圈合作據點，如Bic camera、 Life超市等，可消費累積Ponta點數，再轉成OPENPOINT回台使用，服務推出1年來吸引超過15萬人次愛用。

為擴大國際服務邊界，10月30日起「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務圈粉圈進東南亞，新增近4,000家菲律賓7-ELEVEN據點加入，完成OPENPOINT會員帳戶與CLiQQ會員卡綁定，在台旅客到菲律賓7-ELEVEN消費累積的CLiQQ Rewards，可以兌換為OPENPOINT點數返台使用，滿足每年逾6萬名台客旅菲需求；同時，觀察全台逾15萬名菲律賓移工在台生活消費需求，到全台7,000家7-ELEVEN消費累積OPENPOINT點數也可轉匯為菲律賓7-ELEVEN的CLiQQ Rewards，補貼返鄉基金，創造台菲共好共榮的會員經濟效應。

OPENPOINT 消費 菲律賓

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