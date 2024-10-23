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台塑企業推資源循環 獲頒「2024年資源循環績優企業」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑企業23日表示，自2018年起遴選「資源循環績優企業」，今年台塑（1301）企業共有五個部門獲獎，包括南亞（1303）塑膠三部生產再生塑膠棧板、台化（1326）塑膠部整合塑膠循環再利用、南亞科（2408）建置銅廢液電解再生系統、福懋興業（1434）開發生態環保布料、台塑旭回收彈性纖維絲再製減廢改善，其中台化塑膠部整合塑膠循環再利用更獲得金獎之最高榮譽。

台塑企業表示，環境部為鼓勵國內積極推動資源再利用及循環經濟，自2018年起遴選「資源循環績優企業」，期建立模範以帶動民間製造業、服務業產生循環型鏈結，減少線性生產或服務所造成的資源損失，創造新經濟價值。

台塑企業推動資源循環多年，於2006年成立節能減排循環經濟推動組織定期檢討成效，深知各廠用不到的廢棄物質，可做為他廠的能資源，而於2016年將原物料、水資源、能源及廢棄物等四大循環面向納入思考，全力推動跨廠、跨公司的資源循環整合再利用，達到節能減排及能資源使用效率提升之效益。

今年度台塑企業參加環境部舉辦之「資源循環績優企業」遴選，計有五個部門獲獎，包括南亞塑膠三部生產再生塑膠棧板、台化塑膠部整合塑膠循環再利用、南亞科建置銅廢液電解再生系統、福懋興業開發生態環保布料、台塑旭回收彈性纖維絲再製減廢改善，其中台化塑膠部整合塑膠循環再利用更獲得金獎之最高榮譽。

環境部於10月23日頒獎表揚，台塑企業由各獲獎部門主管與會受獎，並分享推動循環經濟之成功經驗，期能帶動產業推動資源循環發展新模式，促進各界持續擴大資源循環再利用成效。

南亞科 台化 台塑

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