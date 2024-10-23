兩位神秘女富豪 砸逾8.6億買「皇翔御琚」

女富豪買億級豪宅不手軟，信義計畫區「皇翔御琚」出現兩筆最新交易，分別為6月成交中樓層戶，總價4.56億元、每坪225.9萬元，以及5月成交低樓層戶，總價約4.04億元、每坪212.1萬元，買方皆為女性自然人。

另外士林北投區也有女富豪買豪宅的案例，包括「御上天母」中樓層戶，8月成交總價1.08億元、每坪138.9萬元；「力麒天沐」中樓層戶，5月成交總價1.34億元、每坪127.5萬元，且都採現金無貸款的方式購入。

第一建經研究中心副理張菱育指出，根據金融聯徵中心資料統計，今年上半年台北市有49.7%的女性申請貸款，顯示台北市購屋的女性和男性已幾乎相當平均，且現代女性獨立自主性高，也有許多女企業家，所以高資產的買方當中，不乏女性購屋者。

另外，也有許多「寵妻魔人」，會買房子登記在太太名下，一方面能提早幫太太與子女規劃資產，另一方面，將部分財產轉移給配偶，日後免繳贈與稅、且繼承財產時免繳遺產稅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府近年積極控管豪宅交易，不僅貸款成數低，且2023年7月起私法人購買住宅，採取許可制，抑制豪宅交易。

不過，對高資產族而言，買豪宅除了自住，也是資產規劃的方式，亦可以作為招待所，有助於商業互動往來，再加上不少資深企業家族，年度配發股利股息，可動用資金豐沛，因此大多不受限貸令，常見現金購置豪宅的案例。

另一方面，今年7月囤房稅2.0正式實施，提高建商餘屋持有成本，多少加速建商出售銷售腳步，也讓鍾情特定社區的買家，增加進場誘因。