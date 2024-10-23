16處有生鮮超市雙北捷運宅 單價最便宜竟在北市

雙北民眾大多「逐捷運而居」，而捷運周遭若有生鮮超市，日常採買方便，更是民眾購屋首選。永慶房產集團盤點16個周遭100公尺內有生鮮超市的雙北捷運站點，其中單價最便宜不在新北市，而是新北投站，均價每坪51.2萬元。

另外三重區三重站和台北橋站則以平均單價每坪52.2萬元和53.2萬元分居單價便宜二、三名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運新北投站出站就有生鮮超市，生活機能完善，搭乘捷運一站就能到達捷運北投站轉乘淡水信義線，周邊環境綠覆率高，又擁有溫泉資源，生活機能、綠地環境一次滿足。

捷運新北投站近一年平均單價每坪51.2萬元、平均總價1,614萬元，相較於台北市中心，捷運新北投站周邊房價相對容易負擔，因此吸引首購族與退休族群關注。

位於新北市三重區的三重站，近一年平均每坪52.2萬元，排名第二。

陳金萍指出，捷運三重站位於中和新蘆線，除了緊鄰生鮮超市外，未來捷運聯開案也將有百貨商場進駐，日後商業機能發展潛力大受期待，近一年房市平均總價1,850萬元，5字頭的房價相對實惠。

同樣位於新北市三重區的捷運台北橋站，近一年房價平均每坪53.2萬元排名第三，近一年交易量累計236戶也是榜上第二高，相當受到購屋民眾青睞。