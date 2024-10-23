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數產署鼓勵業者應用5G專網 維護我國資通訊優勢地位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數發部數產署日前辦理「5G MOVING FORWARD-5G專網產業創新與前瞻應用研討會」，數產署指出，將持續透過相關政策工具鼓勵各產業應用5G專網進行升級轉型，推進台灣5G專網生態系發展、建立5G專網產品與服務整合的解決方案，包括無人機、自主移動機器人（AMR）、高自動光學檢查（AOI）等，也期待我國5G專網業者持續努力，維持我國資通訊產業於全球的優勢地位。

數產署通訊傳播組簡任技正顏坤鴻表示，我國已於2023年6月正式開放5G專頻專網，並透過相關政策工具鼓勵各產業應用5G專網進行升級轉型，推進臺灣5G專網生態系發展、建立5G專網產品與服務整合的解決方案，包括無人機、自主移動機器人（AMR）、高自動光學檢查（AOI）等，也期待我國5G專網業者持續努力，維持我國資通訊產業於全球的優勢地位。

台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司副總經理陳志仁在分享時表示，在推動5G專網之普及上，期待我國可以出現一個「5G專網營運商」的角色，有助於形成標準化的5G專網解決方案。在國際市場上，美國Amazon、日本NTT集團、德國電信等業者皆透過不同的方式，結合自身優勢以克服成本課題，目前也都各自提出具備高度價格競爭力的5G專網解決方案。

會中日本野村總合研究所上席顧問師田崎嘉邦表示，日本對於5G專網的應用案例逐步發展，雖以PoC案例較多，但5G專網解決方案導入價格已降低至合理範圍。此外，5G專網的導入有助於提升場域智慧化層級，並進而帶動業務流程的改革，為製造業者在後疫情時代十分關注的課題。未來可期待5G專網的導入並結合AMR、AGV等移動式應用，促進業務流程改革，並將益發珍貴的人力資源進行效率化的應用。

5G專網核心網路開發業者禾薪科技副總經理王鼎裕表示5G專網的核心網路就像5G通訊網路的大腦一樣，控管整個基站以及上游不同的應用，並表示在R15、R16標準上，目前臺灣的核網技術是全球功能最齊全；5G專網核心網路與零信任管理平台開發業者泰雅科技總經理張麗鳳透過海外市場發現，雲端5G專網模式可以降低導入成本，並分享海外業者近年著重發展可快速部署的解決方案，預期推動5G專網加速普及。

此外，5G專網網通設備製造業者亞旭電腦資深專案經理王亮淵分享導入5G專網案例，因為人力成本降低，讓5G專網投入可以快速回本；和碩聯合科技副總經理黃中于說5G解決方案成本降低是時間問題，因為5G專網未來在節能方面非常具潛力，並分享越南電信合作案例，協助海內外業者導入5G專網、促成商業夥伴數位轉型，展現我國5G專網供給量能。

「5G MOVING FORWARD-5G專網產業創新與前瞻應用研討會」上，台、日產業界與研究單位的專家人士齊聚一堂，共同探討5G專網發展路徑。我國5G專網已實現多項應用成果，展現顯著的產業效益，未來隨著5G專網應用推廣及國際合作加深，可預期我國將進一步加強5G專網供應鏈的開展，提升我國數位產業在全球的競爭力與影響力。

5G 日本 無人機

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