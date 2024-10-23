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三地能源新總座廖佑晟上任 擴大光電、綠電業務商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

三地能源董事會決議新人事任命案，前總經理王慧婷因個人生涯規劃因素請辭，董事會推舉廖佑晟接掌三地能源總經理一職，並已於22日就任。

三地能源跨足太陽能光電、能源儲備、EV充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售等戰略業務布局，打造一站式的綠能整合服務。廖佑晟熟稔能源物聯網技術整合服務，布局微電網、虛擬電廠、電力交易等能源物聯網技術開發，公司希望藉由他的豐富經驗，完善打造三地能源電力監測系統，有效監控和管理旗下案場發電量體、以及收集、分析和報告電力數據，致力提供全方位的綠能整合服務。

三地能源進一步指出，台灣工業電價持續調漲，縮小了傳統電價與綠電價格之間的差距，且隨著現今全球ESG趨勢，有助於大幅提升企業購買綠電意願，皆是加劇綠電市場供不應求局面，奠定三地能源旗下綠電業務良好銷售環境。三地能源目前已完善布建自有EPC工程團隊，未來可隨旗下光電案場建置規劃，增加EPC工程收入認列，堆疊整體營收規模放大。

展望未來，三地能源今年起更積極跨足綠電銷售市場及搶灘碳盤查商機，在太陽能光電業務方面，預計今年第4季將有10.69MW屋頂型太陽能進入商轉階段，以三地能源手握太陽能光電總建置發電總量達378MW，規劃未來每年至少新增50MW（百萬瓦）發電量體，擴大太陽能光電業務收入，加上，旗下再生能源售電業者「三地怪獸電力」至今已媒合35MW光電案場，預計第4季媒合4,500萬度綠電給用電戶，堆疊綠電銷售收入貢獻，有助未來營運。

三地能源公布新人事布局，董事會推舉廖佑晟接掌三地能源總經理。圖/三地能源提供
三地能源公布新人事布局，董事會推舉廖佑晟接掌三地能源總經理。圖/三地能源提供

光電 太陽能 綠電

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