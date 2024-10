AI驅動電商未來！momo創新營運模式提升用戶互動、Pinkoi智慧推薦更精準

隨著科技的快速發展,買賣行為已經突破實體店的限制,電商平台的興起讓大眾享有「隨時隨地」進行交易的便利。與傳統實體店鋪相比,電商平台不需要租賃店面或進行裝潢,產品展示也不受空間限制,賣家只需簡單操作即可隨時開店,節省大量時間與人力成本。這種便捷性對於買家與賣家來說都是極具吸引力的,促使全球電商產業蓬勃發展,吸引越來越多的業者和消費者加入市場。為了在競爭激烈的環境中脫穎而出,許多電商平台開始導入人工智慧(AI)技術,以提升顧客的購物體驗並增強品牌競爭力。

用AI實現高效廣告投放 momoAI互動力增9成

富邦媒體科技股份有限公司(momo)自2004年成立以來,始終堅持「物美價廉、優質服務」的使命,並以「誠信、親切、專業、創新」四大經營價值,陪伴消費者的日常需求。至今,momo已服務超過1000萬名會員,穩健成長中逐步奠定其在零售市場的地位,成為眾多消費者心目中的信賴選擇,網友分享,「特價時刻真的有誠意」、「現在網購,高價或是對品質比較要求的,優先momo」、「賣得便宜,出貨又快」、「網站介面、廣告推播、折扣回饋,加上聯名信用卡,用了第一次後到現在,真的回不去了」。

在科技與市場變遷下,momo深知2024年Cookie的退出將改變線上廣告的運作模式。為此,momo於2023年推出RMN服務「momo Ads」,採用即時競價(Real-Time Bidding)廣告模式,並運用自主研發的「momo消費數據AI模型」,實現品牌供應商與消費者之間更高效、精準的商品推薦。這不僅提高了廣告的精準度,也讓消費者能享受到更加個人化的購物體驗,進一步加強了品牌與消費者的連結。

momo在2024年也推出了全新營運模式「mo店+」,由momo提供平台,讓第三方商家自己在平台上銷售經營。這一模式結合momo多年累積的電商經驗,提供靈活且高效的營銷策略,促進品牌與消費者的優質互動。「mo店+」也承襲momo以「信賴」為本的核心價值,嚴格採用邀約制招商、把關商品與服務品質,協助優質廠商打造專屬的直營品牌線上店,讓消費者能更加放心地選購。

截至2024年5月,「mo店+」已吸引超過3000家店家進駐,創新的營運模式與AI廣告技術引發了廣泛討論,聲量較去年成長167%,AI相關話題的網路互動力增長了91.2%。憑藉這些卓越表現,momo榮獲2024年網路口碑之星「數位經濟領域」電商平台類策略卓越獎,展現出其在數位經濟時代的領先地位。

MBTI為靈感自創AI模型 Pinkoi品牌聲量猛漲438%

設計購物平台Pinkoi自2011年8月成立以來,秉持著「用好設計實踐自己對生活的想像(Design the way you are.)」的理念,始終致力於透過平台連結全球設計師,幫助消費者挖掘設計精品。至今,Pinkoi不僅成功吸引超過625萬名會員,消費者遍佈全球150個國家,設計館來自77個地區,更重要的是,它讓設計不再遙不可及,而是深入每一位用戶的日常生活。許多網友分享購物經驗,稱讚商品優質、品質穩定,「質感比一般網拍好很多」、「裡面東西很有特色,可以展現個人特性」、「 對喜歡客製的人很適合」、「手作市集認識的賣家蠻多在上面開店的,也可以買到國外手作家直營的作品」。

去年,Pinkoi掌握AI科技的浪潮,推出了「生活風格智慧模型」,透過精準推薦商品來提升交易效率,同時進一步優化用戶體驗。這一模型靈感來自MBTI心理測試,運用平台上72億筆消費數據,從興趣、地區、風格和價值主張四個維度分析用戶需求,實現高精準度的品牌和商品推薦。零售業資料量龐大且複雜,但Pinkoi積極面對,透過自主建立AI模型,成功實現高效的分析,幫助賣家更細緻地理解用戶需求。AI技術的加入,讓設計品牌的訂單增長了8倍,廣告投資報酬率達到17倍,顯著提高了商品的點擊率和客戶的瀏覽時長。

此外,Pinkoi還推出全台首個內建在電商平台上的AI送禮助手,透過與AI的對話互動,消費者可說明價格範圍、收禮者的個性、興趣等資訊,再由AI從Pinkoi的產品資料庫中進行精準推薦。該服務大幅簡化了送禮流程,並使Pinkoi的品牌聲量提升了438%。

這些革新舉措讓Pinkoi榮獲2024年網路口碑之星「數位經濟領域」電商平台類領航創新獎。Pinkoi表示,未來將繼續透過AI和SaaS服務解決設計品垂直電商的需求,幫助設計品牌拓展商機,並且讓消費者更輕鬆透過設計實現生活想像。

