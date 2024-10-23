AI驅動電商未來！momo創新營運模式提升用戶互動、Pinkoi智慧推薦更精準

隨著科技的快速發展，買賣行為已經突破實體店的限制，電商平台的興起讓大眾享有「隨時隨地」進行交易的便利。與傳統實體店鋪相比，電商平台不需要租賃店面或進行裝潢，產品展示也不受空間限制，賣家只需簡單操作即可隨時開店，節省大量時間與人力成本。這種便捷性對於買家與賣家來說都是極具吸引力的，促使全球電商產業蓬勃發展，吸引越來越多的業者和消費者加入市場。為了在競爭激烈的環境中脫穎而出，許多電商平台開始導入人工智慧（AI）技術，以提升顧客的購物體驗並增強品牌競爭力。

用AI實現高效廣告投放 momoAI互動力增9成

富邦媒體科技股份有限公司（momo）自2004年成立以來，始終堅持「物美價廉、優質服務」的使命，並以「誠信、親切、專業、創新」四大經營價值，陪伴消費者的日常需求。至今，momo已服務超過1000萬名會員，穩健成長中逐步奠定其在零售市場的地位，成為眾多消費者心目中的信賴選擇，網友分享，「特價時刻真的有誠意」、「現在網購，高價或是對品質比較要求的，優先momo」、「賣得便宜，出貨又快」、「網站介面、廣告推播、折扣回饋，加上聯名信用卡，用了第一次後到現在，真的回不去了」。

在科技與市場變遷下，momo深知2024年Cookie的退出將改變線上廣告的運作模式。為此，momo於2023年推出RMN服務「momo Ads」，採用即時競價（Real-Time Bidding）廣告模式，並運用自主研發的「momo消費數據AI模型」，實現品牌供應商與消費者之間更高效、精準的商品推薦。這不僅提高了廣告的精準度，也讓消費者能享受到更加個人化的購物體驗，進一步加強了品牌與消費者的連結。

momo在2024年也推出了全新營運模式「mo店+」，由momo提供平台，讓第三方商家自己在平台上銷售經營。這一模式結合momo多年累積的電商經驗，提供靈活且高效的營銷策略，促進品牌與消費者的優質互動。「mo店+」也承襲momo以「信賴」為本的核心價值，嚴格採用邀約制招商、把關商品與服務品質，協助優質廠商打造專屬的直營品牌線上店，讓消費者能更加放心地選購。

截至2024年5月，「mo店+」已吸引超過3000家店家進駐，創新的營運模式與AI廣告技術引發了廣泛討論，聲量較去年成長167%，AI相關話題的網路互動力增長了91.2%。憑藉這些卓越表現，momo榮獲2024年網路口碑之星「數位經濟領域」電商平台類策略卓越獎，展現出其在數位經濟時代的領先地位。

《網路溫度計DailyView》

MBTI為靈感自創AI模型 Pinkoi品牌聲量猛漲438％

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設計購物平台Pinkoi自2011年8月成立以來，秉持著「用好設計實踐自己對生活的想像（Design the way you are.）」的理念，始終致力於透過平台連結全球設計師，幫助消費者挖掘設計精品。至今，Pinkoi不僅成功吸引超過625萬名會員，消費者遍佈全球150個國家，設計館來自77個地區，更重要的是，它讓設計不再遙不可及，而是深入每一位用戶的日常生活。許多網友分享購物經驗，稱讚商品優質、品質穩定，「質感比一般網拍好很多」、「裡面東西很有特色，可以展現個人特性」、「 對喜歡客製的人很適合」、「手作市集認識的賣家蠻多在上面開店的，也可以買到國外手作家直營的作品」。

去年，Pinkoi掌握AI科技的浪潮，推出了「生活風格智慧模型」，透過精準推薦商品來提升交易效率，同時進一步優化用戶體驗。這一模型靈感來自MBTI心理測試，運用平台上72億筆消費數據，從興趣、地區、風格和價值主張四個維度分析用戶需求，實現高精準度的品牌和商品推薦。零售業資料量龐大且複雜，但Pinkoi積極面對，透過自主建立AI模型，成功實現高效的分析，幫助賣家更細緻地理解用戶需求。AI技術的加入，讓設計品牌的訂單增長了8倍，廣告投資報酬率達到17倍，顯著提高了商品的點擊率和客戶的瀏覽時長。

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此外，Pinkoi還推出全台首個內建在電商平台上的AI送禮助手，透過與AI的對話互動，消費者可說明價格範圍、收禮者的個性、興趣等資訊，再由AI從Pinkoi的產品資料庫中進行精準推薦。該服務大幅簡化了送禮流程，並使Pinkoi的品牌聲量提升了438%。

這些革新舉措讓Pinkoi榮獲2024年網路口碑之星「數位經濟領域」電商平台類領航創新獎。Pinkoi表示，未來將繼續透過AI和SaaS服務解決設計品垂直電商的需求，幫助設計品牌拓展商機，並且讓消費者更輕鬆透過設計實現生活想像。

更多詳情請參閱「2024第七屆網路口碑之星頒獎典禮」官方網站：https://dailyview.tw/dba2024

完整洞察報告：https://dvi.pse.is/dbaEconomy

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