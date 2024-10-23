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TGI FGIDAY'S代理商 開展集團延後上櫃

聯合報／ 記者林海／台北報導

經營TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排等品牌的美式餐飲龍頭開展集團原訂十一月初登錄興櫃，但美國總部傳出可能聲請破產保護，開展表示，旗下餐廳均為財務獨立且自主經營，營業狀況將不會受到美國總部之影響，但為維護投資人權益，延後原定的興櫃計畫。

開展表示，二○一四年取得台灣TGI FRIDAYS代理權，與美國總部的合作僅限品牌授權使用及導入國際品管訓練制度，在台日常營運，包括原物料採購、菜單規劃、人員訓練，財會作業等皆由開展負責。

開展指出，為維護投資人權益，近日將補辦公發計畫所需相關資料，等生效後即刻進行興櫃登錄。

美國 興櫃

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