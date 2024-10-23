大師論壇11月15日登場 第一金董座邱月琴：強化風險抵禦能力

美國作為世界最大經濟體，其政治動向不僅攸關美國內政，對世界經濟、貿易、地緣政治等層面亦具重大影響力，並牽動銀行業資金流動、風險管理及國際金融等業務。第一金控（2892）暨第一銀行董事長邱月琴表示，為因應金融業經營環境可能的變動，第一銀行持續關注各項國際重要議題，於拓展業務同時，提升資產品質及強化風險抵禦能力。

經濟日報將在11月15日與第一銀行共同主辦「2024大師論壇」，邀請著名的美國經濟學家羅比尼來台，以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講，並與國內專家共同座談，邱月琴將出席致詞。本論壇並由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行協辦。

邱月琴指出，隨著美國總統大選的結果揭曉，世界經濟將面臨一系列新的挑戰和機遇，羅比尼將結合當前的國際情勢，分析美國大選結果對世界經濟的深遠影響，誠摯邀請各界人士參與本次論壇，共同探討美國總統大選後的世界經濟展望，並從中汲取寶貴的見解和啟示。

美國總統大選結果往往影響美元匯率及全球股市走勢，由於美國兩大黨在經濟政策上有著顯著差異，共和黨傾向於減稅刺激經濟、對外提高關稅壁壘，民主黨則主張加強監管，以及追求社會平等；因此，對新任總統的政策預期將影響市場走向。

貿易政策方面，共和黨的保護主義立場，可能發動多場貿易戰，尤其是與中國大陸間的貿易衝突可能加劇全球供應鏈緊張，民主黨則在多邊主義和全球合作上持更加開放態度。邱月琴認為，大選結果可能導致全球貿易協定的重新談判或調整，包括跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的政策取向可能發生變化，且關稅、進出口政策調整將影響企業貿易策略和布局。

此外，美國選後的財政、稅收、就業等經濟政策將影響世界經濟前景。共和黨強調減稅短期內雖有助刺激美國經濟增長，但其貿易保護主義政策引發的緊張局勢可能干擾世界經濟復甦進程；而民主黨更強調透過擴大公共支出，加強對科技、基礎設施和綠色經濟的投資來推動經濟復甦，可能對世界經濟走向產生積極正向之影響。而大選結果亦可能對美國聯準會（Fed）的政策走向產生間接影響，進而改變全球資金流動和投資趨勢。