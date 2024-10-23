TGI FRIDAY'S代理商開展集團 延後登興櫃

知名美式餐廳TGI FRIDAY'S台灣代理商開展餐飲集團昨（22）日表示，該公司原已於今年10月7日向櫃檯買賣中心申請公開發行及登錄興櫃交易，但受美國總部可能「聲請破產保護」事件影響，將延後登錄興櫃。

開展集團表示，由於上開事件影響，該公司為積極說明相關事件發展以維護投資人權益，決定延後原定興櫃計畫，近日將補辦公發計畫所需相關資料，待生效後，即進行興櫃登錄。

對此，開展集團並提出三點聲明。第一、總部全權授權，營運各自獨立。開展餐飲集團自2014年取得台灣TGI FRIDAY'S代理權，與美國總部的合作僅限品牌授權使用及導入國際品管訓練制度，在台灣之日常營運，包括原物料採購、菜單規劃、人員訓練，財會作業等皆由公司負責執行。十年以來已熟悉掌握相關制度及管理技術，美國總部與其他國家地區代理商亦多次借鑑開展餐飲集團營運心法，與各國品牌代理商共榮共好。

第二、營業穩定，展店計劃持續推進。台灣TGI FRIDAY'S在開展餐飲集團的營運下，不僅穩居台灣美式餐廳領導品牌地位，更持續擴張營業版圖，穩定成長。第三、年底完成公發興櫃，發展主力轉向自有品牌。開展餐飲集團旗下擁有五大品牌，營運據點遍及台灣、香港，共有30間餐廳。