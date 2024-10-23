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機械公會副理事長林奕杰：精實管理 推動 AI 陪跑員

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

經濟部產業發展署指導，工研院及機械公會主辦的「2024年精實企業-數位與精實融合論壇」，昨（22）日在台中登場，機械公會副理事長林奕杰表示，公會將全力推動具有精實能力的生成式AI陪跑員（助理），協助廠商提升競爭力。

過去幾年，經濟部產業發展署啟動智慧機械產業推動計畫，協助廠商導入數位系統，達到萬機連網後，機械公會再承接產發署精實管理計畫，將精實管理帶入數位系統中，引導廠商把現況數據化，立即可視化，突顯瓶頸點後，進行點線面的改善。

透過補助計畫的設計，廠商從繪製價值流圖開始，用A3報告書呈現改善成果，留下與培養知識管理的紀錄與能力。補助計畫五年下來，推進了產業間精實管理的訓練過程，成為AI時代來臨的重要基礎。

昨天的論壇，吸引近200位廠商、百餘家企業到場，包括全球傳動（4540）、台達電（2308）、協易機（4533）、永進、協鴻、精呈、台灣引興、七駿、榮富、銳泰、鋐基、頻譜、精浚、慶鴻等知名大廠。

台達電 經濟部

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