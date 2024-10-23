生物產協理事長劉理成出任 青壯世代加入理監事會

台灣生物產業發展協會昨（22）日宣布，已選舉出第18屆正副理事長，由台康生技（6589）董事長劉理成當選新任理事長，副理事長由訊聯生技（1784）董座蔡政憲、及台灣神隆創辦人、現任維梧資本創投合夥人馬海怡出任。

這次選舉也有九位新血加入理監事會，包括台灣生物醫藥製造（TBMC）執行長張幼翔、友華生技執行長蔡孟霖、台安生技總經理林世嘉等青壯世代都加入陣容。

台灣生物產業發展協會第18屆理監事名單

台灣生物產協表示，劉理成在生技、製藥以及特用化學品等產業中有30年的產品開發、製程開發及製造的經驗，擔任協會生物相似藥委員會委員時，積極與政府溝通，推動國內CDMO及生物相似藥產業發展。

劉理成表示，台灣生醫產業需要走向國際，協會近幾年透過與全球生技協會BIO的合作，成功舉辦亞洲生技大會Bio Asia-Taiwan，成為亞洲最大的生技展會；協會秘書長林治華今年也獲選為國際生技協會組織(The International Council of Biotechnology Associations (ICBA))副主席(Vice Chair)，均有助於台灣跨入國際生醫市場，強化國際鏈結。期盼未來與理監事會成員及所有會員共同努力，積極參與產業政策制定，突破障礙及瓶頸，協助生技業更創高峰。

台灣生物產業發展協會表示，近年來隨著台灣生技業逐漸壯大，生技醫療公司總市值已逼近1.8兆元，並有多家公司今年營收已衝上百億，愈來愈多人關注生技產業發展，今年參選理事的企業界代表也較往年更多，共37人角逐27位理事名額，其中產業界理事名額16位，卻共吸引26位來參選。

台灣生物產業發展協會表示，此次選舉共有九位新血加入理監事會，包括張幼翔、蔡孟霖、林世嘉、中央研究院生醫轉譯中心主任吳漢忠、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、生技中心代執行長陳綉暉、國衛院生技與藥物研究所所長謝興邦、台灣浩鼎營運長高國霖、國衛院技轉及育成中心主任蔡熙文，理監事陣容十分堅強。

台灣生物產業發展協會自1989年成立，目前有164家團體會員，涵蓋4,000位產官學研通訊成員，是國內歷史最久、層面最廣的生物產業協會此屆理監事會成員涵蓋生醫產業、學術研究機構、創投界等重量級人士。