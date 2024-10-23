工具機業：明年景氣比今年好 下季就會有感覺

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳、程泰（1583）集團董事長楊德華、瀧澤科（6609）總經理戴雲錦等業界代表都認為，隨著歐美及中國大陸降息、美國總統大選落幕，「明年景氣將比今年好，第1季開始就會有感覺」。

台灣工具機暨零組件公會昨（22）日在台中舉辦會員大會，產業界大咖齊聚，對明年景氣均表樂觀。陳伯佳指出，2024年對工具機與零組件業者來說是極具挑戰的一年，全球政治局勢變化與經濟發展相互影響，特別是地緣政治、供應鏈調整與碳排放政策，對出口導向的台灣工具機產業造成巨大衝擊。

工具機公會以2021年發布工具機產業白皮書與2022年減碳手冊為主軸，擘劃產業永續發展藍圖，以建構讓會員信任的永續創值智慧智造工業平台為目標，希望協助會員企業蛻變與轉型，提升台灣在全球工具機產業的影響力。

陳伯佳對明年景氣展望持審慎樂觀態度，「但與其等待春燕飛來，不如主動想辦法抓住燕子」，他建議業界應加速推動數位轉型與綠色轉型，才能有效把握明年景氣復甦的契機。

楊德華與戴雲錦都認為，歐美降息對於設備投資是好事，明年景氣應該會比較好，而隨著後續美國總統大選底定，若俄烏戰爭能夠結束，預期明年第1季工具機產業景氣就會慢慢好轉。

觀察近期市況，楊德華不諱言，目前歐洲市場不好，美國也還沒全面好起來，而中國大陸雖有升溫，但速度緩慢，整體對第4季仍有影響，後市有待觀察。

楊德華說，目前集團在手訂單約18億元，言且還有許多訂單在談，但都還有沒敲定。其中有部分客戶不急著交貨，還在等運費下降，以及看美國總統大選結果，總之市場觀望氣氛濃厚。

大立機器總經理莊大立同樣看好明年工具機產業景氣，「畢竟市場冷太久，總該要回溫了」。

身兼台灣機械公會理事長的莊大立表示，明年3月台北國際工具機展將在南港展覽館登場，目前已完成報名及攤位分配，又是呈現參展大爆滿的狀況，廠商參展踴躍，顯示對明年景氣看法正向，都將全力衝刺搶單。