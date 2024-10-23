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亞果遊艇總座 王昱茗升任

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

亞果遊艇（7566）昨（22）日董事會通過總經理人事案，將由副總經理王昱茗接任。

亞果遊艇表示，原任總經理黃美玲在完成上櫃內控、以及財務規劃等階段任務之後卸任，此前，亞果遊艇規劃上櫃，聘其出任總座，協助公司完善內控及財務規劃等，而階段性任務完成，黃美玲也向董事會提出辭職案；董事會也通過由副總經理王昱茗，升任總經理。

亞果遊艇今年上半年營收1.99億元，雖比去年同期的1.55億元，成長28.39％，不過，每股稅後卻出現虧損0.28元，高於去年上半年的虧損0.15元。亞果累計今年前三季營收2.70億元，比去年前三季的2.31億元，年增16.84％。

亞果表示，該公司董事長侯佑霖將與新任總經理王昱茗攜手，衝刺會員與產品銷售量，以提升營收。

亞果遊艇會員大約有1,100位，仍以南台灣為主，配合亞果台中國際遊艇城、以及亞果台北遊艇的興建，會員卡每張210萬元，未來的會員銷售將以中部以及北部的潛在會員為主。

另外，亞果台南安平遊艇城已完工的遊艇Villa，還有九戶可出售，另有兩艘分別是47呎和46呎的帆船遊艇的庫存，二者售價共約6,000萬元。

營收 遊艇

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