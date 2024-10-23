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工研院旗下創新公司總座 余宛如接掌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

工研院旗下創新工業技術移轉公司昨（22）日舉行董事會，宣布創新公司前任總經理瞿志豪在完成階段性任務交棒，新任總經理由余宛如接任，期望借重余宛如在推動創新創業、數位轉型與社會企業的經驗和專長，帶領公司邁向新的里程碑。

創新公司董事會成員會中肯定創新公司過去四年的卓越表現，在深化國際合作與強化新創布局，為公司未來發展奠定堅實基礎。

瞿志豪在擔任總經理期間，創新公司大幅強化新創布局，對早期新創提供全方位的諮詢輔導，例如配合政府推動前瞻技術投資計畫，以及積極培育學研成果衍生新創；負責管理工研院衍生公司股權，加速工研院新創公司與產業的進一步合作；擔任豐趣科技董事長，打進日本旅遊市場，提升營業額，並規畫走向資本市場；協助引入四大上市公司資源，成立「研創資本公司」，幫助新創團隊技術商業化；推動「創智投資」基金，提供新創公司早期資金，加速創新創業等，推動臺灣新創產業發展。

新任創新公司總經理余宛如，是英國倫敦大學亞非學院碩士，2016年不分區立法委員。社會企業「生態綠」共同創辦人，為臺灣取得第一張國際公平貿易認證、也是第一批創櫃板上市的社會企業。

工研院 社會企業

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