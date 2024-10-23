碳權上架專案 會愈來愈多元

國際上提供碳權的單位非常多，我國碳權交易所上已經上架的碳權專案就有植樹造林，可分為紅樹林與森林兩種；同時能看到沼氣發電、風力發電等來源，未來還會有更多的碳權專案會加入，讓交易市場的選擇愈來愈多。

環境部表示，目前訂定出相關規範供碳交所參考，國外減量額度上架都有依照指引進行，遵循國際間對於自願性碳市場各項原則，上架的國際減量專案額度挑選，應於執行、審核過程可量測 （Measurable）、可報告 （Reportable）、可查證 （Verifiable）之MRV，與確保外加性、保守性、避免環境危害、避免重複計算等原則。同時確保每單位皆為分配有唯一編碼等信用額度，確保符合如永續發展目標（SDG）、其他國際評級機構、國際官方或非官方機構對於碳信用品質標準。

碳交所說，目前交易所中有緬甸的紅樹林碳權專案，希望透過與在地社區合作重新種植紅樹林，促進社區永續發展。在巴拉圭則是種植桉樹取代既有大豆，減少溫室氣體排放量並促進當地木材加工產業的發展。